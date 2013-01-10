Китай предоставит Беларуси грант в $16 млн на чернобыльские проекты

Новости Беларуси. Китай предоставит Беларуси грант в 100 млн юаней, или 16 миллионов долларов, на чернобыльские проекты. Это не первый такой гуманитарный шаг со стороны КНР. Правительство страны регулярно финансирует Беларусь на различные цели, к примеру, поставки медицинского оборудования, выделение средств на строительство Гомельского кардиоцентра, другие проекты, связанные с чернобыльскими программами.

В январе белорусско-китайским дипломатическим отношениям исполняется 21 год. Страны активно сотрудничают по всем направлениям. Среди крупных совместных проектов – создание Китайско-Белорусского индустриального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.