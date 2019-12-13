Сергей Румас: «Вьетнам – наш хороший друг и традиционный партнёр в Юго-Восточной Азии»
Новости Беларуси. Беларусь готова экспортировать во Вьетнам технологии для ликвидации ЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 13 декабря, говорили в Доме правительства. Там прошла встреча парламентской делегации юго-восточного государства с премьер-министром Беларуси.
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Сергей Румас отметил, что Вьетнам для нашей страны – надежный партнер. Он также выразил признательность за поддержку Вьетнамом белорусских инициатив в ООН. Беларусь готова наращивать поставки техники на побережье Южно-Китайского моря, создавать совместные предприятия. Есть взаимный интерес в сфере микробиологии, медицины, фармацевтики, а также в подготовке научных кадров.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Вьетнам – наш хороший друг и традиционный партнер в Юго-Восточной Азии. Мы следим и видим, какие хорошие успехи вы достигли в политическом и социально-экономическом развитии.
Ключевые приоритеты, которые вы утвердили, на XII съезде коммунистической партии Вьетнама, полностью совпадают с нашими: это нацеленность на инновации и рост конкурентоспособности экономики и доходов населения.
Визит парламентской делегации в Беларусь продолжился сегодня экскурсией в музей Великой Отечественной войны. Гости ознакомились с экспозицией. И, по традиции, возложили венок к стеле «Минск – город-герой».
Визит делегации из Вьетнама продолжится посещением автомобильного гиганта МАЗ. Гостям покажут возможности и ряда других белорусских предприятий.
Товарооборот Беларуси и Вьетнама по итогам года увеличится на 70%