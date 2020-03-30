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Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»

30 марта 2020 20:59
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ЕС в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей. Европейская комиссия перераспределила 840 миллионов евро Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»-1

Из них 140 миллионов пойдут на самые неотложные потребности странам «Восточного партнерства», а 700 миллионов евро должны помощь в смягчении социально-экономических последствий коронавирусного кризиса по всему региону.

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Представители Евросоюза отметили, что сейчас очень трудные времена не только для ЕС, но и для стран-партнеров, таких, как Беларусь. Эти деньги должны помочь не только в решении актуальных потребностей систем здравоохранения, но и рассчитаны на поддержку малых и средних предприятий, которые являются основой экономик шести стран-партнеров.

Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»-4

# Коронавирус # Экономика # Фотофакт

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