Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»

ЕС в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей. Европейская комиссия перераспределила 840 миллионов евро Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них 140 миллионов пойдут на самые неотложные потребности странам «Восточного партнерства», а 700 миллионов евро должны помощь в смягчении социально-экономических последствий коронавирусного кризиса по всему региону.

Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи

Представители Евросоюза отметили, что сейчас очень трудные времена не только для ЕС, но и для стран-партнеров, таких, как Беларусь. Эти деньги должны помочь не только в решении актуальных потребностей систем здравоохранения, но и рассчитаны на поддержку малых и средних предприятий, которые являются основой экономик шести стран-партнеров.