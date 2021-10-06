Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике

Новости Беларуси. Минск и Москва обсуждают возможность увеличить потоки белорусских грузов через инфраструктуру России. Вопросы транспортной сферы 6 октября основные в повестке встречи главы правительства Беларуси и министра транспорта России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Роман Головченко, в настоящее время для нашей страны важна устойчивая и эффективная логистика. Примеры, как выстроить такие схемы, у стран уже есть.

В частности, успешно реализуется соглашение по перевалке отечественных нефтепродуктов через российские порты. Теперь белорусская сторона рассчитывает на результат и по другим направлениям.