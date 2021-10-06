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Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике

06 октября 2021 11:32
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Новости Беларуси. Минск и Москва обсуждают возможность увеличить потоки белорусских грузов через инфраструктуру России. Вопросы транспортной сферы 6 октября основные в повестке встречи главы правительства Беларуси и министра транспорта России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике-1

Как отметил Роман Головченко, в настоящее время для нашей страны важна устойчивая и эффективная логистика. Примеры, как выстроить такие схемы, у стран уже есть.

Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике-4

В частности, успешно реализуется соглашение по перевалке отечественных нефтепродуктов через российские порты. Теперь белорусская сторона рассчитывает на результат и по другим направлениям.

Головченко встретился с министром транспорта России. Говорили о грузопотоках белорусских товаров и логистике-7

Напомним, вопросы развития транспортной сферы – элемент союзных программ, которые недавно подписали руководители правительств Беларуси и России. Страны поэтапно восстанавливают железнодорожное и авиационное сообщение.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Виталий Савельев # Михаил Мишустин # Фотофакт

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