Главное быть конкурентоспособным по цене и не уронить качество: Андрей Кобяков оценил модернизацию белорусской промышленности

Новости Беларуси. Модернизация промышленных предприятий в Беларуси должна подтвердить свою эффективность. Об этом заявил 25 августа журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, подводя итоги рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства посетил ряд крупных предприятий региона.

На некоторых из них уже завершено техническое переоснащение, однако выйти на запланированные мощности пока не удается. В частности, на металлургическом заводе производство загружено чуть более чем на треть. И здесь еще необходимо решать вопросы сбыта продукции. Такой проблемы нет на вагоностроительном заводе. В ближайшем будущем производитель намерен увеличить выпуск вагонов в четыре раза.