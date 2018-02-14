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14 февраля Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10,5%

14 февраля 2018 15:39
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Новости Беларуси. Решение было принято правлением Нацбанка с учетом снижения инфляции, роста экономики и благоприятных условий на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ставка рефинансирования показывает, сколько стоят и насколько доступны деньги. Другими словами, насколько дорогие или дешевые кредиты могут предоставить банки. По ставке рефинансирования Нацбанк может одолжить деньги коммерческим банкам. 

Ставка – своего рода экономический ориентир. Она определяется с учетом ВВП, инфляции, ликвидности. Чем ниже ставка, тем более надежна финансовая ситуация в стране, более доступны деньги, соответственно, больше инвестиции в экономику. 

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# Экономика # Нацбанк Беларуси

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