14 февраля Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10,5%

Новости Беларуси. Решение было принято правлением Нацбанка с учетом снижения инфляции, роста экономики и благоприятных условий на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования показывает, сколько стоят и насколько доступны деньги. Другими словами, насколько дорогие или дешевые кредиты могут предоставить банки. По ставке рефинансирования Нацбанк может одолжить деньги коммерческим банкам.

Ставка – своего рода экономический ориентир. Она определяется с учетом ВВП, инфляции, ликвидности. Чем ниже ставка, тем более надежна финансовая ситуация в стране, более доступны деньги, соответственно, больше инвестиции в экономику.