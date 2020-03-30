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Гендиректор «Могилёвлифтмаш»: пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать

30 марта 2020 17:38
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Новости Беларуси. Белорусскому малому и среднему бизнесу важно удержаться на плаву. Рецепты здесь могут быть разными, главное проявить гибкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Например, перепрофилировать свое производство и сохранить рабочие места и зарплаты сотрудников. К тому же, как показывает история мировых кризисов, в такие периоды появляется возможность занять новую нишу на международном рынке.

Гендиректор «Могилёвлифтмаш»: пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать-1

Борис Ковалевский, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:
Пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать. То, что мы поставляем для внутреннего рынка – так мы все-таки экспортоориентируемое предприятие, более 80 % уходит. Но что такое 15-20 %? Будем вынуждены где-то как-то чередовать. Сегодня основная масса работает в две смены, прогрессивное оборудование в три смены, литейное производство – в непрерывном режиме. Понятно, это тоже повлечет что-то за собой.

Гендиректор «Могилёвлифтмаш»: пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать-4

# Коронавирус # Экономика # Борис Ковалевский # Фотофакт

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