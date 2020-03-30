Гендиректор «Могилёвлифтмаш»: пока будет возможность иметь заказы, куда-то отгружать, мы будем работать

Новости Беларуси. Белорусскому малому и среднему бизнесу важно удержаться на плаву. Рецепты здесь могут быть разными, главное проявить гибкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

Например, перепрофилировать свое производство и сохранить рабочие места и зарплаты сотрудников. К тому же, как показывает история мировых кризисов, в такие периоды появляется возможность занять новую нишу на международном рынке.