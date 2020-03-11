Переговоры Румаса и Мишустина пройдут в Москве

Новости Беларуси. Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудят 11 марта в Москве главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудят 11 марта в Москве главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне на заседании Президиума Совмина рассмотрели работу представителей государства в наблюдательных советах предприятий и признали её недостаточной. Эффективность государственного сектора ниже, чем частного. Как минимум половина предприятий из числа топ-100 в нашей стране не справились с задачей по увязке производительности труда с зарплатой. Именно такую задачу в своё время ставило правительство.
Ещё один вопрос – оказание спонсорской помощи. Есть случаи, когда такую помощь оказывали предприятия, которые сами получали поддержку от государства. В правительстве считают такую практику недопустимой.