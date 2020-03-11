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Переговоры Румаса и Мишустина пройдут в Москве

11 марта 2020 06:32
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества обсудят 11 марта в Москве главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Румаса и Мишустина пройдут в Москве-1

А накануне на заседании Президиума Совмина рассмотрели работу представителей государства в наблюдательных советах предприятий и признали её недостаточной. Эффективность государственного сектора ниже, чем частного. Как минимум половина предприятий из числа топ-100 в нашей стране не справились с задачей по увязке производительности труда с зарплатой. Именно такую задачу в своё время ставило правительство.

Переговоры Румаса и Мишустина пройдут в Москве-4

Ещё один вопрос – оказание спонсорской помощи. Есть случаи, когда такую помощь оказывали предприятия, которые сами получали поддержку от государства. В правительстве считают такую практику недопустимой. 

# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Румас # Михаил Мишустин # Фотофакт

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