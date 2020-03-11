Переговоры Румаса и Мишустина пройдут в Москве

А накануне на заседании Президиума Совмина рассмотрели работу представителей государства в наблюдательных советах предприятий и признали её недостаточной. Эффективность государственного сектора ниже, чем частного. Как минимум половина предприятий из числа топ-100 в нашей стране не справились с задачей по увязке производительности труда с зарплатой. Именно такую задачу в своё время ставило правительство.