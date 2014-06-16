Новости России. «Газпром» перевел «Нафтогаз Украины» на режим предоплаты поставок газа. Решение вступило в силу 16 июня утром. Это значит, что Украина будет получать российский газ только в оплаченных объемах. На такой шаг российская энергетическая компания пошла из-за образовавшейся со стороны «Нафтогаза» задолженности.

На данный момент Россия полностью прекратила поставки газа в Украину, теперь идет прокачка только транзитного топлива в сторону ЕС. «Газпром» уже уведомил Европейскую комиссию о возможных перебоях с поставками голубого топлива в Европу в связи с тем, что «Нафтогаз Украины» переведен на режим предоплаты.

«Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием вернуть 4,5 миллиарда долларов.

«Нафтогаз» подал в Стокгольм встречный иск. В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил подготовить законопроект о чрезвычайном положении в энергетическом секторе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.