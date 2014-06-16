Как женщине удалось убыточное некогда хозяйство вырвать в лидеры? Интервью с директором ОАО «Отор» Татьяной Струк

На вопросы корреспондента программы «Неделя» отвечает директор ОАО «Отор» (Гомельская область) Татьяна Струк.

Губернатор сказал, что вы «рванули».

Татьяна Струк, директор ОАО «Отор» (Гомельская область):

Нет, мы не «рванули». Мы к этому шли год за годом, потихонечку шло накопление. Мы, я считаю, сохранили то, что нам досталось, и приумножили.

Выгодно отличается ваше предприятие от других предприятий области тем, что все закредитованы, у всех нет денег. А у вас денежки есть. Какой совет можете дать своим коллегам, что делать, чтобы в кармане всегда водились деньги?

Татьяна Струк:

Я совет своим коллегам какой дам? У меня работает 170 человек, они часто берут кредиты. Когда поручителя нет, они радуются и берут. Из 10 млн у них нарастает до 40 млн. Я говорю: «Люди добрые, приходите ко мне. Я обсчитаю вам выгодно ли, стоит ли вам брать этот кредит. А, может, надо потерпеть. А, может, надо обдумать это». И коллегам я хочу сказать, чтобы больше считали, выгоден ли этот кредит.

Я этой работой живу, меня настолько затянуло это. Я не могу остановиться. Я уже год на пенсии, надо уходить, я знаю, что надо уходить, но не могу остановиться. Так затянуло, так мне интересно здесь, так я живу этой работой.

Коровки мои. Хозяйство было очень маленькое, 1200, наверное, поголовья. Все разрушено, все развалено, поэтому очень сложно было. И не могу сказать, что все легко и просто. Но потихонечку, с помощью людей, которые окружали меня, которые работали в коллективе, мы достигли.

Каким образом? Все же в одинаковых условиях работают. Почему у кого-то заканчиваются в феврале корма, хотя, казалось бы, по осени было заготовлено вдоволь, на «Дожинки» все съездили, свои получили призы и все остальное. А потом оказывается, что уже и кормить нечем.

Татьяна Струк:

Мы работаем с ручкой и с тетрадкой, рассчитываем, сколько на поголовье нужно заготовить кормов. Как травянистых, так и концентратов. Обсчитываем площади посевные для того, чтобы нам хватило кормов обязательно. К этой задаче подходим очень серьезно. Корма – самое главное. Потому что у нас молочно-мясное направление, растениеводство работает на животноводство. Поэтому для нас самое главное – это корма.

Видите, это наша электронная мама. Но когда-то я, наверное, пожадничала. Надо было две брать. Это такое хорошее дело для маленьких телят. Он придет, и на табло «даст или не даст». Если теленок выпил свою норму, не даст. Тут по времени все.

Хозяйство выросло, работающих сотни. Чувствуете себя мамой всего этого большого коллектива?

Татьяна Струк:

Вы знаете, это спросите у народа, конечно, но они называют меня мамой. Не только одна работа. Но и когда у человека есть проблемы какие-то, то идешь навстречу ему, переживаешь за него.

У меня механизаторы – это мой клад. Это клад – люди, которые подобрались, надежные, я считаю.

Вы знаете, что хочу сказать. Мне кажется, что молодежь думает, что я руководитель, я всемогущий. Нет. Просто в этом хозяйстве надо быть хозяином. У тебя ответственность за людей, за это хозяйство, на тебе лежит груз. Как это просто прийти и не получить результат, не стремиться к нему, а просто провести время и пойти домой со спокойной совестью? Я этого не понимаю. Может, я неправильная. Я не знаю.