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​Газ в Европе резко подорожал на фоне указа Путина о расчётах в рублях

01 апреля 2022 15:00
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Газ в Европе подорожал до 1 500 долларов. Евросоюз получает около 40 % своего газа из России и уже борется с последствиями рекордных цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Газ в Европе резко подорожал на фоне указа Путина о расчётах в рублях-1

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Они должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели откажутся оплачивать голубое топливо в рублях.

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# Газ # Экономика # Владимир Путин # Фотофакт

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