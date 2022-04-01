​Газ в Европе резко подорожал на фоне указа Путина о расчётах в рублях

Газ в Европе подорожал до 1 500 долларов. Евросоюз получает около 40 % своего газа из России и уже борется с последствиями рекордных цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Газ в Европе подорожал до 1 500 долларов. Евросоюз получает около 40 % своего газа из России и уже борется с последствиями рекордных цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Они должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели откажутся оплачивать голубое топливо в рублях.
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