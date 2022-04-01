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Новости экономики за 01.04.2022

01 апреля 2022 14:57
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Почему укрепление российского рубля удивило иностранных инвесторов? Как изменятся зарплаты бюджетников уже в апреле? Какими ценами на газ отреагировал рынок на заявления руководства России?

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 01.04.2022-1

РОССИЙСКИЙ ЮMONEY ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ С КОШЕЛЬКА НА КАРТЫ «БЕЛКАРТ»

Российский сервис электронных платежей ЮMoney запустил переводы на карточки белорусской платежной системы «Белкарт». Теперь обладатели кошельков ЮMoney смогут переводить деньги друзьям и родственникам в Беларуси. Карты платежных систем можно оформить в 12 белорусских банках. Перевод осуществляется только в российских рублях. В сутки на карты партнеров платежной системы «Мир» можно отправить до пяти переводов.

​Газ в Европе резко подорожал на фоне указа Путина о расчетах в рублях. Читайте здесь.

Новости экономики за 01.04.2022-4

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРАСТУТ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ БАЗОВОЙ СТАВКИ С МАРТА

Правительство решило повысить базовую ставку в Беларуси с марта, а не с сентября, как планировалось ранее. Уже в мае рост зарплаты за счет увеличения базовой ставки составит от 7 до 35 рублей в зависимости от квалификации работника. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч работников бюджетной сферы, которые уже в апреле получат заработную плату за март с учетом ее увеличения. Помимо зарплат работников бюджетной сферы, этот социальный норматив влияет на многие другие выплаты – детские пособия и бюджет прожиточного минимума.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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