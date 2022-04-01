Новости экономики за 01.04.2022

Российский сервис электронных платежей ЮMoney запустил переводы на карточки белорусской платежной системы «Белкарт». Теперь обладатели кошельков ЮMoney смогут переводить деньги друзьям и родственникам в Беларуси. Карты платежных систем можно оформить в 12 белорусских банках. Перевод осуществляется только в российских рублях. В сутки на карты партнеров платежной системы «Мир» можно отправить до пяти переводов.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ ВЫРАСТУТ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ БАЗОВОЙ СТАВКИ С МАРТА

Правительство решило повысить базовую ставку в Беларуси с марта, а не с сентября, как планировалось ранее. Уже в мае рост зарплаты за счет увеличения базовой ставки составит от 7 до 35 рублей в зависимости от квалификации работника. Принятое решение затронет порядка 850 тысяч работников бюджетной сферы, которые уже в апреле получат заработную плату за март с учетом ее увеличения. Помимо зарплат работников бюджетной сферы, этот социальный норматив влияет на многие другие выплаты – детские пособия и бюджет прожиточного минимума.