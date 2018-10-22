Беларусь принимает участие в инвестиционном форуме в Женеве

Новости Беларуси. Беларусь принимает участие во Всемирном инвестиционном форуме конференции ООН по торговле и развитию, который 22 октября открылся в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители глобального инвестиционного сообщества, в том числе главы государств и правительств, руководители международных компаний и фондовых бирж, парламентарии – всего более 5000 участников из 30 стран.