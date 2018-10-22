Беларусь принимает участие в инвестиционном форуме в Женеве
Новости Беларуси. Беларусь принимает участие во Всемирном инвестиционном форуме конференции ООН по торговле и развитию, который 22 октября открылся в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители глобального инвестиционного сообщества, в том числе главы государств и правительств, руководители международных компаний и фондовых бирж, парламентарии – всего более 5000 участников из 30 стран.
В составе нашей делегации представители Минэкономики, Минфина, Национального агентства инвестиций и приватизации, парка «Великий камень» и СЭЗ «Минск». Следующие 4 дня форума обещают быть весьма насыщенными. Встречи в формате В2В, экспозиция страновых стендов «Investment Village».
Форум юбилейный, десятый, проводится раз в два года. Участники обсудят пути направления потоков прямых иностранных инвестиций. В Докладе о мировых инвестициях за 2018 год, обнародованном в июне, говорится, что прямые зарубежные инвестиции в 2017 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 23%. Доклад прогнозировал, что тенденция роста глобальных инвестиций в 2018 году остается весьма слабой.
Елена Перминова, начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Республики Беларусь:
Презентовать себя, свою страну, повысить возможность узнать о нас больше на международной арене. Мы бы хотели со своей стороны обменяться опытом с нашими партнерами.
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