Фермеру из Великобритании так понравился трактор «Беларус», что он купил два экземпляра

Новости Великобритании. Беларусь сможет выжить только продавая свои товары в другие страны. И успешно продавая. Сегодня, к сожалению, на складах скопилось продукции в два раза больше, чем в прошлом году, заметил Президент. Но ему обещали, что растает снег, потеплеет и товары начнут покупать. Погода не только повышает потребительский аппетит, но и заставляет работать произведенную в Беларуси технику.

Стоит отъехать от Лондона на 40 км, попадешь в настоящую британскую провинцию. Вокруг небольшого городка Тринг находится много мелких и крупных фермерских хозяйств. Правда, посевную в этом году у британских фермеров, также, как и у белорусских, пришлось отложить из-за холодной весны.

Пахать и сеять на «Беларусе» готов 53-летний Иен Эльд. Сегодня он владелец собственного мехдвора. Есть у него разная техника: тракторы, комбайны и косилки. Свой первый трактор из Синеокой англичанин приобрел лет 10 назад, когда из-за здоровья пришлось отказаться от собственной молочной фермы и пересесть «за баранку». Сегодня эта машина его кормит. На ней он пашет и убирает поля на заказ.

Иен Эльд, фермер (Англия):

Ваши тракторы идеально подходят для маленьких ферм, так как они недорогие.

Тракторы «Беларус» любят за то, что они простые и без всяких наворотов. Считают, что они сделаны по задумке для наших людей, когда каждый может их, если что-то случилось, починить. Это достаточно просто. Многие дорогие тракторы часто приходится чинить или обслуживать только с помощью компьютеров в специализированных местах. А в этом можно и самому поковыряться.

Теперь Иен пристально следит за новинками Минского тракторного. И даже выписывает специальный журнал для экспортеров сельхозтехники. Белорусские модели есть и в его коллекции мини-тракторов.

Иен Эльд, фермер (Англия):

Я вот на этом тракторе неоднократно был победителем. Мы часто с соседними фермерами устраиваем соревнования, кто быстрее вспашет клочок земли, и только на «Беларусе» я становлюсь победителем.

Английскому фермеру так пришелся по душе белорусский агрегат, что он купил еще один. И даже дал ему имя. Новый трактор Иен ласково и трепетно называет Леди Джейн.

Иен Эльд, фермер (Англия):

Я зову трактор Леди Джейн в честь персонажа из газет времен Второй мировой войны, который по идее должен был поднять боевой дух солдатам.

И, правда, английские крестьяне сейчас переживают не самые лучшие времена. Большие супермаркеты каждый раз пытаются «недоплатить» фермерам, то и дело урезая закупочные цены.

Иен Эльд, фермер (Англия):

Одна из самых больших проблем для фермеров сейчас – это стоимость топлива и других материалов, требуемых для содержания фермы: удобрения, корма. Также супермаркеты урезают цены и постоянно пытаются недоплатить хозяйствам. Особенно страдают молочные фермы, которые не окупают себестоимости производства молока. Одна из соседних ферм недавно прекратила «молочный» бизнес насовсем.

Ситуация вынуждает английских фермеров «шевелиться». Вот и Иен уже заказал новый трактор из Беларуси, чтобы пополнить свой машинный парк. Кстати, в Синеокой англичанин не был, но, говорит, если бы приехал, то обязательно посетил бы и МТЗ.