Александр Лукашенко: Беларусь имеет хороший запас прочности в условиях затяжного мирового кризиса

Новости Беларуси. Беларусь имеет хороший запас прочности в условиях затяжного мирового кризиса. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 19 апреля, обращаясь с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Его нынешняя тема: «Обновление страны – путь к успеху и процветанию», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ежегодном послании глава государства фактически озвучивает стратегию развития страны на ближайшее время. Президент считает необходимым реализовать три национальных проекта для обновления Беларуси: это модернизация экономики, информатизация общества, поддержка молодежи и ее масштабное привлечение к государственному строительству.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Время обновлять. Кроме этого, мы не только обновляем старые, мы строим новые предприятия. Мы при этом должны опереться на три мощных национальных проекта, которые позволят обновить государство. И первый проект – это модернизация нашей экономики. Второй – информатизация общества. И третий – поддержка молодежи и ее масштабное привлечение в широком смысле слова к государственному строительству. Мы не должны упустить момент обновления по всем сегментам поколений.

Нынешний этап социально-экономического развития особый. Он требует ускоренных темпов этого процесса, процесса модернизации. Дело в том, что происходящая в настоящее время смена доминирующих технологических укладов открывает окно возможностей для успешного выхода на новую волну экономического роста. Именно в подобные периоды крупномасштабных глобальных технологических сдвигов окно возможностей позволяет отдельным странам вырваться вперед и совершить экономический рывок. И мы должны таким образом и таким опытом воспользоваться.

Сегодня один наш партнер по Таможенному союзу, главный, Единому экономическому пространству – Россия – уже вступила во Всемирную торговую организацию. А второй – Казахстан – на пороге этого вступления. То есть мы уже фактически работает в жестких условиях глобальной конкуренции. Поэтому иного выбора, чем ускоренно обновлять экономику, у нас просто нет.