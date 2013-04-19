Александр Лукашенко: Сегодня в Беларуси нет и быть не может оснований для роста цен

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обратился 19 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси нет и не может быть оснований для роста цен. По словам президента, внутренний рынок следует решительно зачистить от всех, кто пытается нажиться за счет сверхприбыли, пользуясь своим положением. Обоснованность затрат будет контролироваться на каждом этапе ценообразования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня в Беларуси нет и быть не может оснований для роста цен. Любые факты их повышения сверхпрогнозного уровня, особенно на потребительские товары, должны быть предметом немедленного и жесткого разбирательства. Внутренний рынок следует решительно зачистить от тех, кто пытается нажиться за счет сверхприбыли, пользуясь своим доминирующим и не только доминирующим положением.

Точно так же необходимо сделать за ценами в ЖКХ. Надо взять на контроль сметы затрат буквального каждой структуры в жилищно-коммунальном хозяйстве. Электроэнергетики, газовая отрасль. Обоснованность затрат на каждом этапе ценообразования должна контролироваться самым жесточайшим образом.

Я всегда поддерживал Правительство. Да, надо выровнять, да, надо подтянуться, потому что цены в России такие, там, на Западе, такие. Нам не надо работать впустую, на какого-то дядю, за бесценок продавать свою продукцию. Ну, хватит. Надо остановиться. Данные апрельские говорят, Михаил Владимирович, о том, что все-таки у нас ситуация с ценами более-менее стабилизировалась. Поэтому хочу сказать тем, кто подобным образом, простите меня, вякает: если Президент сказал, то так и будет. Рано, позже, но оно будет. Рано или позже – зависит не только от Мясниковича, но и от каждого человека, на каждом рабочем месте.

Запрягайтесь и тяните. Тогда будете богатыми. И каждый вечер, ложась спать, каждый гражданин страны и ее гость, проживающий здесь, хоть и временно, должен подумать: а что я сделал за этот день, чтобы завтра потребовать от Лукашенко выше зарплату, пенсию или пособие. Что я сделал за этот день, чтобы завтра жилось лучше, чтобы вообще богаче был сам и страна. Вот когда ты будешь задавать себе эти вопросы, хотя бы процентов на 50 искренне отвечать на них, тогда ты мне претензий предъявлять не будешь.