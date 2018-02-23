«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»

Новости Беларуси. Не менее 8 тысяч автомобилей в квартал – это цифра продаж завода «БелДжи». Таковы ожидания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не менее 8 тысяч автомобилей в квартал – это цифра продаж завода «БелДжи». Таковы ожидания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об эффективном маркетинге предприятия под Борисовом говорили 23 февраля на коллегии Минпрома. В настоящее время завод способен выпускать 60 тысяч машин в год.
Произвести автомобиль – не проблема. Сложно его продать. Для этого необходимо перестроить работу сервиса и сбыта, а также работать над локализацией производства.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Надо рулевое управление освоить у нас. Кроме того, мы фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, потом радиаторов и так далее. Мы должны выйти не менее чем на 50 % реального уровня локализации.
Экспорт товаров всей промышленной отрасли Беларуси в 2017 году составил около 350 миллионов долларов. География поставок – 56 стран, среди которых – Африка, Мавритания и Колумбия.