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«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»

23 февраля 2018 15:03
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Новости Беларуси. Не менее 8 тысяч автомобилей в квартал – это цифра продаж завода «БелДжи». Таковы ожидания правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»-1

«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»-3

Об эффективном маркетинге предприятия под Борисовом говорили 23 февраля на коллегии Минпрома. В настоящее время завод способен выпускать 60 тысяч машин в год.

Произвести автомобиль – не проблема. Сложно его продать. Для этого необходимо перестроить работу сервиса и сбыта, а также работать над локализацией производства. 

«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»-6

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Надо рулевое управление освоить у нас. Кроме того, мы фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, потом радиаторов и так далее. Мы должны выйти не менее чем на 50 % реального уровня локализации.

Экспорт товаров всей промышленной отрасли Беларуси в 2017 году составил около 350 миллионов долларов. География поставок – 56 стран, среди которых – Африка, Мавритания и Колумбия.

«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»-9

«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»-11

«Фактически подписали документ о том, что создадим с китайцами совместное предприятие по производству сидений, радиаторов» – Семашко, посещая «БелДжи»-13

# Экономика # Предприятия Беларуси # Владимир Семашко # Фотофакт

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