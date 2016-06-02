Европейские банки предоставили белорусскому синдицированный кредит – 22 миллиона евро

Новости Беларуси. Перспективная форма заимствования для белорусских банков. Европейские партнеры предоставили отечественным финансистам совокупный кредит.

Ведущие банки из Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии и Албании предоставили более 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый за восемь лет синдицированный кредит привлекли в Беларусь. 22 миллиона евро поступит на счет отечественного банка от партнеров из Европы.

В этом заключается особенность подобного займа – кредиторами выступают сразу несколько финансовых предприятий, предоставляющих средства в разных долях.

Белорусские банкиры называют сделку шагом к перспективному для страны рынку заимствований. Кредитные ресурсы будут направлены на развитие предприятий в сфере аграрного бизнеса.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Важен сам факт того, что, в принципе, была пройдена вся процедура, были найдены заинтересованные стороны. И эти стороны признали белорусский банк достойным того, чтобы выдавать ему соответствующий кредит, возлагать на него соответствующие кредитные обязательства.