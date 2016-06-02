Новости экономики 02.06.2016

Новости Беларуси. Перспективная форма заимствования для белорусских банков. Европейские партнеры предоставили отечественным финансистам совокупный кредит. Ведущие банки из Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии и Албании предоставили более 20 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СООБРАЗИЛИ НА МНОГИХ

Первый за восемь лет синдицированный кредит привлекли в Беларусь. 22 миллиона евро поступит на счет отечественного банка от партнеров из Европы. В этом заключается особенность подобного займа – кредиторами выступают сразу несколько финансовых предприятий, предоставляющих средства в разных долях. Белорусские банкиры называют сделку шагом к перспективному для страны рынку заимствований. Кредитные ресурсы будут направлены на развитие предприятий в сфере аграрного бизнеса.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Важен сам факт того, что, в принципе, была пройдена вся процедура, были найдены заинтересованные стороны. И эти стороны признали белорусский банк достойным того, чтобы выдавать ему соответствующий кредит, возлагать на него соответствующие кредитные обязательства.

СУДЬБА СЭЗ

Свободные экономические зоны ЕАЭС уравняют в правах. Уже в следующем году все СЭЗ в странах-участницах будут работать по единым нормам. Беларусь выступает за сохранение преференций и налоговых льгот для резидентов таких зон. К работе в СЭЗ наши законодатели рекомендуют допускать компании, которые занимаются производством высокотехнологичной продукции.

Александр Нахаенко, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы должны поддерживать того производителя, точнее тот продукт, который является белорусским продуктом. Мы понимаем, что в этом продукте находится 50% именно белорусского труда, ума и так далее

ПОСЛЕДНЯЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

Менее месяца на приватизацию жилья. В столице остается более 19 тысяч квартир, которые можно оформить в частную собственность. Напомню, срок приватизации заканчивается 1 июля. Цена вопроса - от 25 миллионов рублей. Стоимость зависит от года постройки и технических характеристик дома, площади самой квартиры и месторасположения. Максимальная оценка, установленная на данный момент – миллиард рублей. Однако выплачивать всю сумму приватизации одновременно не нужно. Достаточно погасить 10% от ее стоимости. Оставшуюся сумму можно растянуть вплоть до 40 лет. При этом до полного погашения стоимости квартиры ее нельзя продать или подарить.

ВЕНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Плохой период нефти позади. Глава ОПЕК прогнозирует рост цен на сырье. Сегодня в Вене прошел саммит стран-экспортеров. Центральный вопрос – это введение ограничений на добычу. Именно таким образом, производители пытаются вернуть нефть на прежний ценовой уровень, ведь стоимость влияет на курсы валют.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились ослаблением национальной валюты к корзине. Доллар подорожал на 44 пункта. Официальный курс на 3 июня – 19 921. Европейская валюта укрепилась на 186 рублей. Завтра по Нацбанку – 22 326. Российский рубль вырос незначительно, на 0,09. Итоговая стоимость на последний рабочий день недели 298,37.