Энергетическая безопасность сродни независимости государства

Это подчеркнул Александр Лукашенко во время отчета министра энергетики страны.

В этой должности Александр Озерец более трёх лет и при назначении получил немало поручений от Главы государства. Причём как по модернизации всей энергосистемы страны, так и по методам управления министерством. По мнению Президента, для повышения надежности и эффективности работы топливно-энергетического комплекса государство сделало уже немало. Электричеством, теплом и газом бесперебойно снабжаются предприятия, социально-бытовые объекты и население.

Министр отчитывался по всем ключевым аспектам развития отрасли – от концепции энергобезопасности до подготовки к строительству первой белорусской АЭС.

- Меня особенно интересует, как идет реализация концепции энергетической безопасности, что конкретно сделано по уменьшению удельного веса природного газа в топливно-энергетическом балансе, производстве тепловой и электрической энергии. Одним из важнейших инструментов выполнения названной концепции является государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов энергетической системы страны. Министерство энергетики определено координатором деятельности по этой программы, - заявил Президент.

Четкая работа энергетической отрасли - это не только стабильность экономики, но и улучшение жизни людей. Так, по уровню газификации, Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире. В нашей стране газифицированы уже все 118 райцентров, а также 738 агрогородков.

Кстати, в условиях роста цен на энергоносители, уровень покрытия затрат населением, к примеру по газу, снизился более чем на 38 процентов. Основные затраты берёт на себя государство.

Сегодня на совещании у Президента обсуждались также перспективы уменьшения удельного веса природного газа в топливно-энергетическом балансе.