Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана начнет работать 1 января 2010 года

Эти и другие вопросы были в центре внимания на заседании постоянных комиссий Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в Минске.

Эта новая межгосударственная структура уже становится привлекательной и для других стран Евразийского экономического сообщества. Интерес к ней, в частности, проявила Киргизия. Сейчас эксперты изучают условия участия этой страны в Таможенном союзе. 1 июля будущего года должен вступить в силу общий для всех стран участниц таможенный кодекс. Планируется утвердить также единый таможенный тариф и единый перечень товаров запрещенных для ввоза-вывоза в третьи страны.

– В парламенте Республики Беларусь находиться пакет документов из 13 законопроектов по ратификации соглашений. Это те соглашения, которые реально будут обеспечивать нормативно-правовую базу таможенного союза. Международная комиссия палаты представителей, уже после окончания мероприятия ЕвраАзЭС в Минске, планирует рассмотреть 5 соглашений из общего пакета, – сказал председатель Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС по торговой политике и международному сотрудничеству Игорь Карпенко.