Евразийский межправительственный совет проходит 8 сентября в Гродно

Новости Беларуси. Экономическая и финансовая стабильность в рамках ЕАЭС. Эта тема 8 сентября в центре внимания в Гродно. Сейчас там продолжается Евразийский межправительственный совет. За столом переговоров собрались премьеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, России и Казахстана.

Позицию нашей страны на встрече представляет Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам главы правительства, сейчас необходимо контролировать ход подготовки концепций общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС. Особое внимание – промышленной политике Евразийского экономического союза, в частности формированию единого рынка услуг.

Виктор Христенко, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Сегодня подписаны два межправительственных соглашения – о взаимодействии по защите прав интеллектуальной собственности и соглашение о запуске пилотного проекта по маркировке изделий из меха. При всей своей пилотности и, может быть, очень узкой сфере направленности – меховые изделия, этот документ крайне важен для того, чтобы начать эффективную системную работу с «серым» импортом.