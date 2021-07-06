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В «Великом камне» пройдёт бизнес-форум по случаю 100-летия Компартии Китая

06 июля 2021 06:29
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Новости Беларуси. Тему белорусско-китайских отношений обсудят на форуме, который состоится в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Великом камне» пройдёт бизнес-форум по случаю 100-летия Компартии Китая-1

Наши страны являются давними стратегическими партнерами. Как известно, нас связывает много экономических проектов, одним из которых и является индустриальный парк.

В «Великом камне» пройдёт бизнес-форум по случаю 100-летия Компартии Китая-4

А 6 июля эта бизнес-площадка вновь соберет по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая представителей делового, научного, медийного и культурного сотрудничества. Белорусские предприниматели смогут найти партнеров в этих сферах. В программе также экскурсия по научно-исследовательскому центру «Великого камня». Итоги форума подведут вечером.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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