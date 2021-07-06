В «Великом камне» пройдёт бизнес-форум по случаю 100-летия Компартии Китая

Новости Беларуси. Тему белорусско-китайских отношений обсудят на форуме, который состоится в «Великом камне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны являются давними стратегическими партнерами. Как известно, нас связывает много экономических проектов, одним из которых и является индустриальный парк.