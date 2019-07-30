«Это большая технология»: показываем изнутри, как работает Витебский маслоэкстракционный завод

Новости Беларуси. Аграрии Витебской области вышли на финишную прямую по уборке рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Рудаково» Витебского района семена с полей уже досушивают и везут на переработку. Машины встречают на весовой маслоэкстракционного завода. Здесь рапс перерабатывают. Уменьшить потери, заготовить быстро и не поступиться качеством – с этими задачами предприятия концерна «Белгоспищепром» справляются отлично.

На полях сельхозпредприятия «Рудаково» дозревает только рапс яровой, озимый собрали до последнего семечка. Да что там собрали – успели высушить более 70 %. С основной задачей – вовремя и без потерь – в хозяйстве справляются.

Станислав Козлов, главный агроном хозяйства «Рудаково»:

При выращивании рапса особенно важно соблюдать технологию. Свести потери рапса при уборке к минимуму, что позволит больше сдать на перерабатывающее предприятие.

Высушенный рапс отправляют на Витебский маслоэкстракционный завод. Это одно из ведущих предприятий флагмана пищевой промышленности Беларуси – концерна «Белгоспищепром».

Машины с урожаем здесь взвешивают, разгружают. А затем семена проходят тщательный контроль в лаборатории, ведь очень важно, пойдет ли рапс на пищевые или технические нужды.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Всего за сутки здесь перерабатывают 330 тонн семян рапса. Первый класс – пищевое, второй – техническое. Последнее потом идет на биотопливо, а пищевое разливают по бутылкам, делают из него маргарин, майонез и соусы.

Начальник экстракционного цеха Александр Жаворонков помнит еще те времена, когда труд на предприятии в большинстве своем был ручной. После модернизации ситуация изменилась в корне.

Александр Жаворонков, начальник цеха ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»:

Данные линии позволяют нам выпускать более качественную продукцию с меньшими потерями. Гораздо более эффективно, с меньшими энергозатратами.

Рапс здесь перерабатывают круглый год, равно как и хранят. Современные технологии позволяют сохранить семена в первозданном виде.

Александр Каштанов, главный инженер ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод»:

Это достаточно большая технология, которую нужно соблюдать. Вовремя внести удобрения, провести химическую прополку, вовремя его собрать.