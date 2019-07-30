Новости экономики за 30.07.2019

Новости Беларуси. Сколько денег многодетным семьям в 2020 году выделит правительство? Когда повысят досрочные пенсии за работу в особых условиях, и кто может стать генподрядчиком крупного строительства в Гродно? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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НА «ГРОДНО АЗОТ» ВЫБИРАЮТ ГЕНПОДРЯДЧИКА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО КОМПЛЕКСА ЗА 1,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Конкурс по выбору компании, которая будет строить новый дорогостоящий комплекс на «Гродно Азот», перешел в финальную стадию. Из девяти претендентов на роль генерального подрядчика остались четыре компании: три китайские и одна итальянская. В ближайшее время их предложения будут оценены по специальным критериям, после чего определится победитель и будет заключен контракт.