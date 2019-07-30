Минфин прогнозирует на 2020 год дефицит бюджета 1,4 млрд рублей

Новости Беларуси. Реализация программы семейного капитала в следующем году будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эти цели в новом бюджете правительство закладывает примерно 350 миллионов рублей исходя из того, что выплата будет составлять 22,5 тысячи. Кроме того, будут зарезервированы средства для помощи многодетным семьям в приобретении жилья.

В целом бюджет на 2020 год планируется с почти полуторамиллиардным дефицитом. Доходы останутся на текущем уровне, а расходы вырастут. Поэтому понадобится тотальная экономия по всем направлениям, в том числе будет уменьшена поддержка госпредприятий.

Что касается зарплат бюджетников, то они продолжат рост. Ставится задача довести их до 80 % от средней по экономике.