Уборка зерновых в Беларуси при условии хорошей погоды будет полностью завершена до конца недели

Осталось убрать всего 4% площади, а в Витебской области - 10 процентов.

Из-за прошедших в минувшие дни дождей косовица здесь почти не велась. Работы здесь решили не форсировать, чтобы не повредить при уборке и без того влажное зерно. В других же регионах страны осталось убрать лишь поздносозревающие культуры - гречиху и просо. В целом, валовой сбор зерна с начала уборки — 8 миллионов 520 тысяч тонн.

В настоящее время перед хозяйствами поставлена задача ускорить жатву на приусадебных и в крестьянских фермерских хозяйствах, а также увеличить темпы подготовки почвы под сев озимых зерновых.



В этом году выращен хороший урожай пивоваренного ячменя. В большинстве регионов страны его уборка завершена. На финише – Витебская область. Единственное, чем не довольны в Минсельхозпроде – первому классу соответствует лишь четверть собранного зерна.

Технологический процесс подготовки пивоваренного ячменя значительно сложнее, чем обычного зерна и это необходимо учитывать. Хозяйствам нужно как можно тщательнее вести доработку зерна. Повышенные требования к его качеству объективны, так как от этого зависит качество пива. Производители белорусского пенного напитка отмечают, что новые технологии выращивания стратегической для них культуры дали хорошие результаты.

Богатый урожай в этом году и в садах. Вот только сами садоводы вряд ли обогатятся. Около 200 рублей за килограмм заплатят тем, у кого яблок в избытке. Белкоопсоюз по этой цене планирует закупить у населения 140 тысяч тонн полезного фрукта. И, несмотря на то, что предложение значительно опережает спрос на прилавках магазинов белорусского яблока нет.