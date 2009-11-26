Между Беларусью и Ираном много общего

Иран считает возможным увеличение товарооборота с Беларусью до $1 млрд.

Об этом сообщил управляющий Центральным банком Ирана Махмуд Бахмани на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским.

Основой для сотрудничества может стать банковская сфера. Напомним, что только за последние два года в нашей стране открыто два банка с иранским капиталом, а это в итоге – продвижениие иранских инвестиций в Беларусь. А еще стороны заинтересованы в создании совместных предприятий.

Махмуд Бахмани, управляющий банком Исламской Республики Иран:

- Наш товарооборот в прошлом году составил почти $100 млн. Это мало и не соответствует нашим потенциалам. Мы обязаны довести уровень товарооборота минимум до $1 млрд. В Беларуси созданы очень благоприятные условия для инвестирования, что также будет способствовать укреплению деловых связей между субъектами хозяйствования государств. Между нашими странами много общего.