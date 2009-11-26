Отменено заявление для прессы участников заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и Таможенного союза

В Минске проходит заседание Интеграционного комитета ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Делегации пяти государств во главе с вице-премьерами обсуждают окончательный текст документа, который завтра рассмотрят президенты.

Сергей Глазьев, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС:

- Завтра должно быть принято судьбоносное решение о введении в действие пакетов соглашений, которые запускают Таможенный союз. Это пакет соглашений о едином таможенном тарифном регулировании – мы с 1 января переходим на единый таможенный тариф. Это пакет соглашений о нетарифном регулировании – с 1 января выходим на единую систему ограничений во внешней торговле. Таким образом, запускаем механизмы ТС. Кроме этого, будет принято решение о фиксации комиссии ТС как надгосударственного органа, решения которого обязательны к исполнению во всех государствах ТС. Таким образом, и механизм работы ТС и собственно, главная несущая конструкция, заработают с 1 января.

Однако вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков, уполномоченный нашей страной на переговоры по созданию Таможенного союза, сегодня в ходе доклада генерального секретаря ЕврАзЭС Таира Мансурова, высказал сомнение в том, что предлагаемый Россией документ в виде декларации уместен, ведь он не содержит окончательных и обязательных к исполнению решений. Равно как и конкретных механизмов функционирования таможенного Союза.

После этого заседание продолжилось в закрытом режиме.

Так же стало известно о том, что по требованию российской стороны отменено ранее запланированное заявление для прессы участников заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и Таможенного союза. Хотя специальная площадка для выхода вице-премьеров к прессе оборудована, выставлены государственные флаги стран-участниц ЕврАзЭС и размещены 6 микрофонов. Причины, по которым пресс-конференция отменена, не комментируются.