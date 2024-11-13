Экспозицию белорусских предприятий представили на 3-м форуме «Импортозамещение. Сделано в России»

Лифтовые автомобильные парковочные системы, инновационные изделия электронной техники и новые образцы товаров медицинского назначения. Экспозицию белорусских предприятий представили на III Всероссийском форуме по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России». Выставка в эти дни проходит в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие направлено на поиск оптимальных решений по импортозамещению и определение ключевых производителей высококачественной продукции, которая подходит для использования не только в России, но и для экспорта в другие страны. Опыт белорусских организаций в проектировании и строительстве объектов, благоустройстве территорий и парковых зон высоко востребован на российском рынке, о чем свидетельствуют многочисленные совместные проекты в рамках Союзного государства.