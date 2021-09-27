«Даёт возможность освободить расчётные счета». Что такое санация и как эта процедура помогает восстановить работу предприятий?

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси возбуждено более тысячи дел о признании должников экономически несостоятельными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далеко не все предприятия, в отношении которых начаты процедуры банкротства, ликвидируются. Поднять с колен и дать второй шанс помогает санация. Экономическое оздоровление сейчас в стране проходит 57 юридических лиц – это средний и крупный бизнес разной формы собственности. 17 таких предприятий находятся в Гомельской области. Одно из них – «Мозырский авторемонтный завод». На момент принятия решения о санации предприятие было должно кредиторам свыше 3,5 миллиарда рублей. Сегодня – ни рубля текущей задолженности.

Александр Кушнеревич, антикризисный управляющий:

Объем производства увеличился на 170 %, что очень важно. Загруженность предприятия составляет 100 %, зарплата каждый месяц повышается. Я считаю, что процедура санации – это единственный способ оздоровить предприятие в плане того, что происходит реструктуризация задолженностей, это дает возможность освободить расчетные счета предприятия, появляются расчетные средства, чтобы работать.