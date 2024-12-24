Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%
Финал года – время подведения экономических итогов, в том числе и в отношениях с нашим стратегическим партнером – союзной Россией. Две столицы наметили планы по углублению сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент для этого максимально удобный, да и возможностей немало. В 2024 году экспорт наших товаров в столицу России вырос на 15 %.
Но эта цифра может быть намного выше. Перспективы сотрудничества с крупнейшим субъектом Российской Федерации обсуждали накануне у Президента, а 24 декабря продолжили на заседании рабочей группы.
В основе белорусского экспорта – промышленная продукция: мы продаем партнерам легковую и грузовую технику, трамваи, мебель и автозапчасти. Автомобилестроение, поставки техники для жилищно-коммунального комплекса российской столицы, а также дорожной техники остаются самыми перспективными сферами. В топе внешней торговли с Москвой у нашей страны четвертое место.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В товарообороте между нашими городами есть очень хорошая положительная динамика – свыше 116 % рост товарооборота. Можно с уверенностью сказать, что мы предоставили все возможности и всю необходимую информацию для наших коллег. С их стороны тоже сделаны такие же ответные шаги. Самое главное, чтобы представители наших предприятий, организаций, бизнеса активно включились в эту работу.
Сергей Черемин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (Россия):
Мы Союзное государство. И используем все возможные инструменты, чтобы развивать кооперационные связи между нашими предприятиями, организациями. Внешний торговый оборот между нашими странами показывает положительные темпы роста.
За последние два года взаимный товарооборот вырос на 30 %. Положительная тенденция сохранилась и в 2024-м. Цель – достичь отметки в семь миллиардов долларов.
По итогам встречи подписан ряд двусторонних документов. Договорились о реализации новых проектов в сфере цифровизации, экологии, образования и медицины.