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Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%

24 декабря 2024 16:53
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Финал года – время подведения экономических итогов, в том числе и в отношениях с нашим стратегическим партнером – союзной Россией. Две столицы наметили планы по углублению сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент для этого максимально удобный, да и возможностей немало. В 2024 году экспорт наших товаров в столицу России вырос на 15 %.

Но эта цифра может быть намного выше. Перспективы сотрудничества с крупнейшим субъектом Российской Федерации обсуждали накануне у Президента, а 24 декабря продолжили на заседании рабочей группы.

Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%-2

В основе белорусского экспорта – промышленная продукция: мы продаем партнерам легковую и грузовую технику, трамваи, мебель и автозапчасти. Автомобилестроение, поставки техники для жилищно-коммунального комплекса российской столицы, а также дорожной техники остаются самыми перспективными сферами. В топе внешней торговли с Москвой у нашей страны четвертое место.

Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В товарообороте между нашими городами есть очень хорошая положительная динамика – свыше 116 % рост товарооборота. Можно с уверенностью сказать, что мы предоставили все возможности и всю необходимую информацию для наших коллег. С их стороны тоже сделаны такие же ответные шаги. Самое главное, чтобы представители наших предприятий, организаций, бизнеса активно включились в эту работу.

Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%-6

Сергей Черемин, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (Россия):
Мы Союзное государство. И используем все возможные инструменты, чтобы развивать кооперационные связи между нашими предприятиями, организациями. Внешний торговый оборот между нашими странами показывает положительные темпы роста.

Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%-8

За последние два года взаимный товарооборот вырос на 30 %. Положительная тенденция сохранилась и в 2024-м. Цель – достичь отметки в семь миллиардов долларов.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних документов. Договорились о реализации новых проектов в сфере цифровизации, экологии, образования и медицины.

# Беларусь-Россия # Владимир Кухарев

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