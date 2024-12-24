Экспорт белорусских товаров в Москву вырос на 15%

Финал года – время подведения экономических итогов, в том числе и в отношениях с нашим стратегическим партнером – союзной Россией. Две столицы наметили планы по углублению сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент для этого максимально удобный, да и возможностей немало. В 2024 году экспорт наших товаров в столицу России вырос на 15 %.

Но эта цифра может быть намного выше. Перспективы сотрудничества с крупнейшим субъектом Российской Федерации обсуждали накануне у Президента, а 24 декабря продолжили на заседании рабочей группы.