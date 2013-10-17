Эксперты МВФ проведут мониторинг белорусской экономики

Новости Беларуси. Миссия МВФ 17 октября посещает Беларусь. Стороны продолжат обсуждать структурные реформы, которые должны соответствовать приоритетам экономической политики нашей страны. Эксперты Международного валютного фонда не исключают возможности новой совместной финансовой программы.

Напомним, ранее в рамках stand-by Беларусь получила от МВФ кредит в размере 3,5 млрд долларов. Почти 1,5 млрд уже выплачены, оставшуюся сумму необходимо погасить до конца 2015 года. Планируется, что нынешний постпрограммный мониторинг продлится по 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.