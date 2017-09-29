«Экспериментировать и получать высокий урожай»: о чем говорили с Президентом в хозяйстве «Кухчицы» Клецкого района

Новости Беларуси. Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком наведения порядка и культуры земледелия. Такое поручение Александр Лукашенко сделал в ходе поездки по Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные работы в поле уже позади, однако сейчас у аграриев не менее важный этап – это сбор и заготовка овощей, кукурузы, активно идет сев озимых. Погода капризничает: утром заморозки, днем – до +20. В этой связи Президент потребовал ускорить работы. Ну а сам разговор состоялся в хозяйстве Клецкого района «Кухчицы».

Что посеешь, то и пожнешь. Как раз тот самый результат аграрии сейчас могут видеть лучше всего. Зерновые порадовали. Убраны на площади 500 тысяч гектаров, намолочено почти 2 миллиона тонн зерна. Уровень 2016 года превзойти удалось – на 139 тысяч тонн. Средняя урожайность тоже хорошая – практически 38 ц/га. Но какова ситуация с рапсом, сахарной свеклой, картофелем, кукурузой?

Александр Лукашенко 29 сентября с рабочей поездкой по Минской области. В центре внимания Президента – хозяйство в Клецком районе «Кухчицы». Сейчас здесь идет уборка сахарной свеклы, кукурузы, сорга, картошки. Закончить работу намерены в ближайшие сроки. Руководитель хозяйства Сергей Здрок сам вырос на этой земле. Раньше работал здесь агрономом, теперь – директором. Говорит, за родную землю болеет всей душой. К примеру, в 2017 году сработали хорошо: рентабельность в 7 раз выше, чем в 2016. Заботится молодой руководитель и об условиях работы. Средняя зарплата по хозяйству – 704 рубля. А еще любит экспериментировать на земле. Получается. Вот и от новых задумок в «Кухчицах» не отказываются.

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

В следующем году хотим построить доильно-молочный блок на 300 голов. Планируем закупить трактора. Экспериментировать и получать высокий урожай по сахарной свекле. Получать результат больше, не увеличивая посевные площади, а за счет отдачи с 1 гектара, то есть за счет продуктивности посевов. К этому идем. По зерновым в следующем году уже знаем, что будем делать. В этом году бюджетный вариант, а в следующем году будем вкладываться по защите зерновых от болезней.

Под тем самым «экспериментом» Сергей Здрок подразумевает целое поле сорго – так называемой суданской травы, пока еще экзотической для Беларуси культуры. Преимущества сорго очевидны: культура теплолюбивая, жаро- и засухоустойчивая. А еще менее требовательна к плодородию почвы. В основном, возделывают как кормовое растение в Западной Европе, на севере и востоке Африки, в Индии. Урожайность зеленой массы – до 400 центнеров с гектара. На белорусском поле собрать намерены 450. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всё знают: и он знает, и председатель райисполкома знает, как делать. Главное – заставить людей исполнять. У вас все карты в руки. За то, что вы жестко будете спрашивать за выполнение технологии, вас никогда никто не накажет. Кстати, благодаря грамотному технологическому циклу с каждого поля получить можно полтора урожая – уверены специалисты. Сначала засевается сурепица. Как только урожай соберут, на это же место посадят кукурузу. А это значит, объем посевных площадей можно сократить. К тому же, уменьшатся затраты.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Самое главное – получать конкурентоспособный продукт, который потом позволит получить нормальную продукцию, я имею в ввиду корм. Потом дешевле корм будет, корм будет сбалансированный. Будем получать и продукцию животноводства. Потому что основа растениеводства у нас процентов на 65 ориентирована на то, чтобы обеспечить нормальную работу животноводческой отрасли.

Сорго – вариант для кормовой базы не единственный. Каждое хозяйство все же должно найти свой подход. С одной стороны, «тянуться» за передовиками, с другой – учитывать климатические условия на родной земле. Взять, к примеру, область Витебскую. Здесь уж точно можно отказаться от выращивания большого объема зерновых и сместить вектор на мясное животноводство. По тем самым погодным причинам северный регион, бывает, отстает. Вот и с севом озимого рапса и озимых зерновых культур нужно оперативно заканчивать. В целом, по стране посеять надо к 4 октября.

Александр Лукашенко:

Во вторник ты мне докладываешь зайцем о том, что у тебя посевная компания завершена. Любыми судьбами Витебскую область надо посеять на этой неделе. Нечего лезть туда, в октябрь. Не успели, значит, нечего сеять. Будем траву сеять тогда. А то мы сейчас посеем, отчитаемся, что мы посеяли зерновые. Такое пристальное внимание к каждому региону неслучайно: от плодородного года получить можно хороший «денежный урожай». Поддержка государства в таком случае направлена будет на решение других вопросов.

Александр Лукашенко:

Вы больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных культуртехнических работах. Да, надо приводить в порядок страну. Наконец-то надо жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм, уничтожению этих остатков, дроблению. Мы умеем это делать. Оказывается, это прибыльное дело. Ну а тем временем пока все области и хозяйства работают над севом озимых, сахарную свеклу пока собрали с 28% площадей. В хозяйстве «Кухчицы» урожай этой культуры тоже будет хороший. Президенту демонстрируют гибриды. Семена сахарной свеклы в Беларусь поставляются из Италии и Сербии. Однако имеющихся там участков недостаточно. И этот вопрос надо решать. Сначала хотя бы обсудить возможные варианты с партнерами. Ну и куда же белорусы без картошки. Пока что урожайность по стране – 317 ц/га. По сравнению с 2016 годом, на 52 центнера прибавили. «Бриз», «Уладар», «Манифест» – за такими поэтичным названиями скрываются вкусные сорта. Президенту рассказывают: какие-то больше подойдут для столь любимых белорусам драников, какие-то – для домашнего пюре. Впрочем, тут, как говорится, на вкус и цвет… Сергей Здрок:

Мы стремимся к качеству картофеля. Не сколько вырастить, сколько качество должно быть для дальнейшей его реализации, поскольку все семена мы протравливаем при посадке, 6 раз обрабатываем по фитофторе. Соответственно, урожай картофеля хороший получаем. Задачи по строительству картофелехранилищ Президент поставил еще в 2010 году. В «Кухчицах» к работе приступили сразу же. Сегодня картофелехранилище рассчитано на 10 тысяч тонн. Картофель здесь хранится навальным методом. А вот оптимальные условия хранения обеспечиваются, благодаря современным строительным технологиям. Не страшны ни морозы, ни осадки. Картошка, кукуруза, свекла... Этот урожайный год практически завершился. Остался последний рывок. Поэтому именно сейчас настроиться надо на продуктивную работу.

Александр Лукашенко:

Людей надо привлекать, студентов, если нужно. Да и самих мобилизовать людей. При такой технике людей много не надо. Но надо сейчас напрячься. Это очень важно. Картошку уберем. Жалко будет, когда пропадет такой урожай. А урожай хороший.