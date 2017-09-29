«Надо приводить в порядок страну»: Александр Лукашенко поручил провести 2018 год под знаком наведения порядка и культуры земледелия

Здесь речь шла о том, что необходимо сконцентрироваться на мелиорации и культурно-технических работах, а кроме того решить вопрос рекультивации территорий бывших ферм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных культуртехнических работах. Да, надо приводить в порядок страну. Наконец-то надо жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм, уничтожению этих остатков, дроблению. Мы умеем это делать. Оказывается, это прибыльное дело.

Я вот с одним руководителем предприятия разговаривал. Он говорит: «Я закупил один комплекс, начал дробить эти колоны, фермы и так далее. Потом второй, третий – более производительный – импортный». Я говорю: «Слушай, ну, закупил, а зачем? Ты же производишь дома. Он строительный трест, завод возглавляет по производству панельного домостроения. Зачем? Говорит: «Рентабельность хорошая. Я там рентабельность большую имею, чем у себя на основном производстве». «Куда ты отходы эти распространяешь?» «Я продаю: дороги там и прочее, строительство». Ну так почему мы этим не занимаемся?

Глава государства в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом осенне-полевых работ. В настоящее время в Беларуси завершается жатва зерновых и зернобобовых, продолжают убирать овощи, кукурузу. Кроме того активно идет сев озимых. Завершить его планируют к 4 октября. Есть определенные сложности в Витебской области. Между тем, крайне важно соблюдать сроки работ. Александр Лукашенко поручил вовремя завершить сев в северном регионе.

Александр Лукашенко:

Людей надо привлекать, студентов, если нужно. Да и самих мобилизовать людей. При такой технике людей много не надо. Но надо сейчас напрячься. Это очень важно. Картошку уберем. Жалко будет, когда пропадет такой урожай. А урожай хороший.

Главу государства ознакомили с организацией сева озимых, уборкой сахарной свеклы, кукурузы и сорго. Эта культура относится к травянистым растениям и все шире используется в сельском хозяйстве страны, что обусловлено ее большей устойчивостью к засухам по сравнению с зерновыми и кукурузой. Сорго менее требовательно к плодородию почв. Главе государства также доложили о выполнении поручений по обеспечению хранения картофеля и плодоовощной продукции.