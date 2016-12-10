Экономист о газовом вопросе: на 2017 год нужно выторговать Беларуси хорошие преференции

Для Гонконга белорусский квас – это газированный соевый соус, а в отношениях с Россией квас мог бы напомнить нефть с газиками (или с газом). Нефтегазовый казус пора бы исправить. На этой неделе Беларусь сделала очередной встречный шаг и внесла опережающий авансовый платеж за газ. Такова официальная информация из правительства.

За белорусскую продукцию Россия платит в рублях, а вот Беларусь за российские энергоносители – в долларах. Ослабление курса российской валюты должно было повлиять и на цену поставляемого в Беларусь газа. Только споры об этом так и не прекращаются с начала года.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Ни одна из сторон не находится от этого в выигрыше. Беларусь тоже несет потери из-за недополучаемых объемов нефти для своих НПЗ. Мы знаем, что специфика нефтеперерабатывающей отрасли такова, что ваши производственные мощности должны быть все время загружены, иначе вы можете нести дополнительные достаточно серьезные убытки.

В октябре Минск и Москва наконец договорились. Беларусь обещала погасить недоплату в 280 миллионов долларов, а Россия – возобновить нефтяные поставки.

И снова небольшая пауза. Оказалось, что окончательно разрешить нефтегазовый спор не дает ряд вопросов на межправительственном уровне. И все же Минск идет навстречу – белорусы наперед заплатили за российский газ.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Будем договариваться. Россия будет играть немножко на понижение в Европе, потому что они хотят, чтобы прекратилась поставка сжиженного американского газа. Поэтому на 2017 год нужно грамотно построить переговоры и выторговать себе хорошие преференции.

Разрешит спор очередной раунд переговоров. И как заявили в российском правительстве, белорусские предложения по оплате Москва готова рассмотреть. Ну, а Минск, в свою очередь, уже ждет ответных встречных шагов.