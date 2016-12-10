Александр Лукашенко о новом ТК: ни один гражданин Беларуси не должен сказать, что стало хуже

У Беларуси нет в избытке природных ископаемых, как у партнеров по Евразийскому экономическому союзу, нет лишнего жирка и нет зазора для ошибки, поэтому каждое экономическое решение должно быть выверено. Такой мыслью проникнуто выступление Президента Лукашенко на совещании в связи с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

В одном кодексе – интересы пяти стран. Поэтому перед итоговым подписанием документа – в столицах ЕАЭС еще раз по крупицам «взвешивают» три тома таможенного документа. На чаше весов – экономическая безопасность страны. Требование Александра Лукашенко: стоять на собственных интересах, возможные потери свести к минимуму, а другой интеграции нам и не надо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна экспортоориентированная. Мало того, мы не только экспортируем, но очень много, даже в стоимостном выражении больше порой завозим в страну. Таможенный кодекс – это как раз тот документ, который прежде всего регулирует эти отношения. Поэтому этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после вступления в силу документа ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое вырабатывало прежде всего и согласовывало этот документ, что же мы имеем на самом деле, и почему стало где-то хуже, чем было. Все должно быть продуманно, выверено. Привлечь всех специалистов. Вплоть до оппозиционно, как мы их часто называем, мыслящих. Довести до них эти положения, до граждан нашей страны. Немедленно, чтобы они могли отреагировать и сказать, что нам выгодно, а что – нет.

Месседж новой редакции кодекса: существенно упростить таможенное регулирование. Вместо вороха бумаг – электронный документооборот. Это сокращает время оформления грузов (вместо суток – четыре часа) и коррупционные риски.

Белорусы убедили партнеров в поэтапном снижении норм ввоза. За три года до 500 евро вместо 1500 и 25 килограммов вместо 50. Среди приятных новшеств для единого экономического пространства – территории льготных условий с целым списком упрощений. В Беларуси таких зон будет две, в России – три и по одной – в остальных странах.

Новый кодекс должен отрегулировать все многоточия и вопросы в отношениях между экономическими союзниками. Беларусь страна небольшая: защита отечественного перевозчика и производителя – в форматоре национальной безопасности.

Александр Лукашенко:

Если основные игроки Таможенного союза, нашего экономического союза – Россия и Казахстан – могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги.

Мы здесь в тихую ничего не сделаем из того, что могут сделать наши партнеры. Пусть они на меня не обидятся, но такое мы фиксировали очень часто. А у нас, даже если все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса, стакан молока или кусок хлеба из Беларуси застревает. Продукция не та! И правительство при этом молчит.

Как говорится, чтобы больше не обжигаться на молоке, должны быть прописаны все нюансы. В интеграционной погоне необходимо не проглядеть минусы для Беларуси.

Александр Лукашенко:

Мы в этой части часто критикуем Брюссель. В Вашингтоне политбюро, в Брюсселе экономическая комиссия, они определяют, страны ничего не решают. И эта волна пошла уже по Европе. Так вот, чтобы мы не превратились в таких сторонних наблюдателей в этом процессе, все высшие должностные лица и члены правительства должны завизировать перед тем, как я подпишу, этот Таможенный кодекс. И все ответят – где бы он потом ни работал.

По новым таможенным правилам государства ЕАЭС начнут жить с середины следующего года. Правилам выгодным и равным.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь