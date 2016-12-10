Хотим предложить вам наши технические достижения: китайские ивестиции в БелЖД

Новости Беларуси. Долгосрочные китайские инвестиции пришли в сферу белорусского железнодорожного транспорта. Корпоративные гиганты: Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования и Датунская электровозостроительная компания учредили совместное предприятие «ЦРРЦ-КУЭК ЖэлДорТехника», а также подписали соглашение о сотрудничестве с Белорусской железной дорогой.

Торжественная церемония открытия новой компании прошла в Минске. Основной вид деятельности – это поставка, ремонт и обслуживание железнодорожной техники.

Го Шенчин, председатель правления, генеральный директор ООО «CRRC Датунская электоровозостроительная компания»:

Наша компания уже поставила в Беларусь электровозы. А теперь мы создали совместную компанию, которая будет заниматься их обслуживанием и ремонтом.

Объем наших инвестиций составил 1 миллион долларов. Важным направлением нашей политики на данный момент является совместное развитие с другими странами. Мы хотим предложить вам те технические достижения, которые есть у Китая.

На данный момент уже 12 электровозов модели «БКГ1» курсируют по нашей стране.

Их уникальность в повышенной мощности: им по силам грузовые составы весом до 8 тысяч тон. Эти электровозы могут работать при температуре воздуха от -40ºС до +40ºС.

В ближайшее время в Беларусь будут поставлены еще 18 таких электровозов.

В руководстве Китайской компании по экспорту и импорту электрооборудования CUEC, уверены, что сотрудничество с белорусской стороной полностью соответствует китайской концепции «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Цзиньсун, председатель правления, генеральный директор ООО «Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования CUEC»:

Три года назад мы уже завершили строительство электрификации участка Осиповичи-Гомель. Сейчас мы прокладываем электрические сети на участке «Молодечно-Гудогай-госграница» вместе с нашим заказчиком Белорусской железной дорогой.

Наше руководство считает, что это очень важный участок по экономическому поясу Шелкового пути.

Данный проект является стратегически важной связующей транспортной артерией между Азией и Европой, и мы будем уделять особое внимание строительству в этом регионе.