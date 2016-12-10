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Проект Таможенного кодекса ЕАЭС размещен на сайте ГТК 10 декабря

10 декабря 2016 11:25
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Новости Беларуси. Белорусы могут принять участие в обсуждении проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Его планируют подписать на саммите Высшего Евразийского экономического совета.

Он пройдет 26 декабря в Санкт-Петербурге.

В Таможенном кодексе, уверено экспертное сообщество, должны быть соблюдены национальные интересы Беларуси. Свое видение, основных положений документа могут высказать и жители нашей страны.

Его проект 10 декабря размещён на официальном сайте Государственного таможенного комитета.

Это более 1000 печатных страниц. Можно принять участие в обсуждении документа. Каждое предложение в ведомстве будет рассмотрено до середины декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Евразийский союз

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