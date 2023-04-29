Новости экономики за 29.04.2023

Еще один крупный американский банк оказался на грани банкротства. Регуляторы бьют тревогу. В то же самое время китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций и, как следствие, активного использования юаня в международных расчетах. Что представили белорусские производители на международной выставке в Зимбабве и как изменится отпускная цена на природный газ для крупных предприятий Беларуси? Китайские банки сообщают о всплеске трансграничных операций с юанями. Читайте здесь.

В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНА ЦЕНА ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ В Беларуси снижена отпускная цена на природный газ без налога на добавленную стоимость для крупных компаний. Новый тариф на 10 рублей, или 2 %, ниже предыдущего, который действовал с начала марта. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые за прошлый год потребили свыше 600 миллионов кубометров и не являются производителями азотных удобрений, отпускная цена на газ без НДС теперь составит 464,06 рубля за 1 тысячу кубометров.