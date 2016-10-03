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Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности начала работу в Беларуси

03 октября 2016 06:14
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Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности начала работу в Беларуси. 20 экспертов в течение двух недель будут изучать нормативные документы и ход работ по строительству АЭС.

Традиционно, во время визита специалисты агентства предлагают принимающей стороне свое видение процесса создания атомной индустрии, а также заимствуют положительный опыт стран для пересмотра норм безопасности МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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