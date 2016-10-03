Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности начала работу в Беларуси. 20 экспертов в течение двух недель будут изучать нормативные документы и ход работ по строительству АЭС.

Традиционно, во время визита специалисты агентства предлагают принимающей стороне свое видение процесса создания атомной индустрии, а также заимствуют положительный опыт стран для пересмотра норм безопасности МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.