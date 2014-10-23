ЕЭК рассчитывает в ближайшее время закрыть проблемную тему советских брендов

Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия рассчитывает в ближайшее время закрыть проблемную тему советских брендов. Этот аспект 23 октября обсуждался на встрече министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлана Алдабергенова с представителями ведущих СМИ Беларуси, Казахстана и России.

Комиссия рассчитывает решить вопросы, связанные с дублированием советских брендов у предприятий стран-участниц Таможенного союза.

Ведется активная работа и консультативная деятельность по защите интеллектуальной собственности производителей, в том числе использующих «золотые» товарные знаки прошлого.

При разработке регулирующих документов будут учитываться интересы как предприятий, так и потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурлан Алдабергенов, член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

То, что интеллектуальную собственность надо защищать, поддерживать, это однозначно. То, что касается уже непосредственно тех организаций, которые так называемые посредники, конечно, их деятельность должна быть регулируемая. Но регулируемая как? Она может быть свободно регулируемая, то есть это так называемый саморегулируемый рынок. Возможно, может быть, она будет регулируема отдельными моментами со стороны государства. Но эти моменты мы сейчас обсуждаем.