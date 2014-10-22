Владимир Семашко: Беларусь и Сибирь могут значительно увеличить товарооборот

Новости России. Беларусь и Сибирь могут значительно увеличить товарооборот. Такое мнение высказал 22 октября первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на форуме делового сотрудничества в Новосибирске.

Беларусь активно «осваивает» этот огромный российский регион. За год объем взаимной торговли, несмотря на расстояние в 4 тысячи километров, приблизился к 400 миллионам долларов.

Наша техника валит сибирский лес, тысячи тракторов распахивают сибирские поля, «БелАЗы» «трудятся» в карьерах, а МАЗовские автобусы постоянно пополняют городские транспортные парки.

Кроме всего, Беларусь готова помочь Сибири и в переоснащении промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Рогожкин, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе:

Есть очень много точек соприкосновения по взаимодействую во всех сферах, которые сегодня озвучивались, освещались. И мы будем работать в этом направлении. Уверен, что будет хороший результат.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня ставился правильно вопрос: практически при нулевом внешнем торговом сальдо (и по факту примерно так и складывается), но просто должна быть активная работа. А результат складывается из элементов по каждому направлению. Мы определили, слышали около десятка возможных направлений, потому что наша экономика во многом взаимодополняющая.

Форум делового сотрудничества – часть Дней Беларуси в Сибири. Накануне в Новосибирске открылась национальная выставка, где свою продукцию сибирякам предложили более сотни отечественных предприятий. Новые совместные перспективы 22 октября закрепили соглашениями.