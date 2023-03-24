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ЕЭАС с 2024-го будет субсидировать кооперационные проекты

24 марта 2023 17:12
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С 2024 года в ЕАЭС будет запущен механизм субсидирования кооперационных проектов. Финансирование планируется за счет бюджета союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭАС с 2024-го будет субсидировать кооперационные проекты-1

Это позволит более активно развивать сотрудничество евразийских предприятий, создавать новые рабочие места, расширит предложение товаров на внутренних рынках. 17 миллиардов российских рублей ежегодно будет отчисляться в фонд субсидирования кредитов предприятиям под кооперационные проекты в промышленности. Напомним, в 2022 году объем взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза установил исторический рекорд – более 80,5 миллиардов долларов.

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