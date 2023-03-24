ЕЭАС с 2024-го будет субсидировать кооперационные проекты

С 2024 года в ЕАЭС будет запущен механизм субсидирования кооперационных проектов. Финансирование планируется за счет бюджета союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит более активно развивать сотрудничество евразийских предприятий, создавать новые рабочие места, расширит предложение товаров на внутренних рынках. 17 миллиардов российских рублей ежегодно будет отчисляться в фонд субсидирования кредитов предприятиям под кооперационные проекты в промышленности. Напомним, в 2022 году объем взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза установил исторический рекорд – более 80,5 миллиардов долларов.

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