В России появятся золотые облигации. Что это и в чём их преимущество?

В условиях экономической нестабильности традиционно растет интерес инвесторов к вложениям в золото. Преимущество пилотного проекта в том, что золотые облигации – альтернатива инвестиций в золото, только сам металл покупать и хранить не нужно. Бумаг с привязкой к драгметаллу в России раньше не было. Номинал привязан к стоимости золота, поэтому инвесторы получат как инвестицию в него, так и защиту от ослабления рубля.

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