Резиденты белорусских СЭЗ произвели пятую часть всей промышленной продукции страны

Новости Беларуси. Резиденты свободных экономических зон Беларуси в 2022 году произвели пятую часть промышленной продукции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверть экспортированных товаров и 6 % ВВП также сформированы резидентами СЭЗ. Министерство экономики совместно с технопарками работает над созданием лучших условий для развития перспективных территорий. В Беларуси на законодательном уровне делается все необходимое, чтобы в страну в целом и в конкретные регионы инвестировать было не только выгодно, но и престижно.

Антонина Ежова, глава администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»:

Условия ведения бизнеса нам понятны и в России и в Беларуси. Возникают различные вопросы и по привлечению инвестиций. Этот обмен мнениями, обмен опытом очень важен для нас. Так как у нас и законодательство специфичное в свободных экономических зонах, отличающееся от обычного законодательства, которое применяется в Республике Беларусь и Российской Федерации.