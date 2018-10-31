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ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2

31 октября 2018 17:25
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития выделит белорусским дорожникам кредит на 42 миллиона евро на строительство последнего участка второй Минской кольцевой автодороги в районе Кургана славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы в рамках проекта по реконструкции дороги Р80 Слобода–Паперня начали в августе 2018 года. Кроме того, ЕБРР выделил Минтрансу грант в 500 тысяч евро на улучшение структуры управления дорожным хозяйством.

Больше новостей экономики за 31 октября здесь.

# Кредиты Беларуси # Экономика

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