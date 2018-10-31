ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития выделит белорусским дорожникам кредит на 42 миллиона евро на строительство последнего участка второй Минской кольцевой автодороги в районе Кургана славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы в рамках проекта по реконструкции дороги Р80 Слобода–Паперня начали в августе 2018 года. Кроме того, ЕБРР выделил Минтрансу грант в 500 тысяч евро на улучшение структуры управления дорожным хозяйством.