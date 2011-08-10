Два новых цеха по выпуску карьерной техники построят на «БелАЗе»

Проект стартует уже в этом году. Это будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности белорусской карьерной техники на мировом рынке. Ведь спрос там на большегрузные машины растет.

Сегодня «БелАЗ» – один из ведущих экспортеров Беларуси. 95% выпускаемой продукции уходит на внешние рынки. Белорусская автотехника и запасные части нашли своих потребителей более чем в 30 странах мира. Несмотря на сложные экономические условия, здесь наращивают экспорт.

Чтобы завоевать новые рынки, предприятие постоянно обновляет линейку выпускаемой техники. Несмотря на широкий модельный ряд, конструкторы промышленного гиганта готовы выполнить самый креативный заказ.

Александр Егоров, генеральный конструктор ОАО «БелАЗ»:

Практически под каждый рынок хоть какие-то изменения, но все-таки вносятся. Или в комплектации, или в объеме кузова. Специально под тот груз, который они собираются возить.

130-тонная машина на сегодняшний день имеет более 20 модификаций и более 100 исполнений.

Белорусские машины осваивают карьеры практически на всех континентах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако, чтобы быть конкурентноспособным и держать марку соответствия «цена-качество» и в перспективе, надо не просто быть лучшими, а работать на опережение. Ведь то, что разработано и внедрено на предприятии еще в конце 90-х, сейчас позволяет «держаться» на мировых рынках.

Владимир Волчок, первый заместительгенерального директора, главный инженер ОАО «БелАЗ»:

Основное развитие предприятия – это производство большегрузных самосвалов. Именно эти самосвалы определяют объем производства и объем поставок техники в различные страны мира.

Чтобы успеть за тенденциями, повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой «БелАЗом» техники, необходимо техперевооружение, отметил глава правительства, посещая автомобильный завод в Жодино. И для этого нужно построить два крупных цеха. Чтобы разместить производство машин большой и сверхбольшой грузоподъемности, а также наладить выпуск комплектации к ним.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Конкуренты наступают на пятки. И надо сделать так, чтобы начать строительство в этом году и закупить уникальное оборудование.

Главное – освоить новый перспективный ряд. Где-то 320-450 тонн грузоподъемности. То, что сегодня востребовано.

Уже есть архитектурная часть будущих сооружений, сроки и вопрос финансирования определят в скором времени. К слову, еще в ближайшем будущем предстоит решить вопрос по выпуску шин для карьерной техники, по производству отечественных двигателей и стальных заготовок. Это позволит больше заработать и меньше потратить средств на импортные комплектующие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».