Новый указ освобождает от уплаты земельного налога и арендной платы на период проектирования и строительства

Приток капитала в Беларусь может значительно увеличиться. Такого эффекта ожидают специалисты от вступившего в силу декрета президента.

Он предоставляет дополнительные условия для инвесторов. Льготы и преференции для них расширены. Самая привлекательная норма — освобождение от уплаты земельного налога и арендной платы на период проектирования и строительства. Инвесторы смогут использовать проектную документацию, подготовленную за рубежом. А также получают право вычета полной суммы НДС, уплаченного при приобретении товаров, работ и услуг по проекту.

В настоящее время в Беларуси заключено более 700 инвестиционных договоров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кирилл Коротеев, начальник Главного управления инвестиций Министерства экономики Республики Беларусь:

Процедура заключения инвестиционных договоров становится более транспарентной и более понятной инвестору. Кроме того, в этом документе предусмотрены все положения, которые так или иначе связаны с реализацией декрета — как получать различные разрешения, согласования.