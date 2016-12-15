Изготовленные по спецзаказу танкотранспортеры МЗКТ тестируют в ОАЭ

Новости Беларуси. Танкотранспортеры Минского завода колесных тягачей проходят тест-драйв в Арабских Эмиратах. Машины были изготовлены по специальному заказу. Именно по такому принципу сегодня работает предприятие.

В случае с ОАЭ речь идет о длительном контракте. Он предусматривает поставки этой техники. Точные объемы и сроки реализации нашей продукции будут известны по итогам прохождения испытаний, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Игорь Летов, генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Два тактических автомобиля закончили уже испытания. Они имеют положительные отзывы. Осталось дождаться, когда отзывы перерастут в контракт.

МЗКТ сегодня – это уникальная техника, которая экспортируется на рынки порядка 20 стран мира. Каждый год здесь внедряют новые разработки, при этом сохраняя легендарную базу.

А 15 декабря у главного входа завода торжественно открыли памятник первому конструктору специальных тягачей Борису Шапошнику. Во многом благодаря именно ему у наших машин нет аналогов в мире, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.