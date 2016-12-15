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Изготовленные по спецзаказу танкотранспортеры МЗКТ тестируют в ОАЭ

15 декабря 2016 10:37
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Новости Беларуси. Танкотранспортеры Минского завода колесных тягачей проходят тест-драйв в Арабских Эмиратах. Машины были изготовлены по специальному заказу. Именно по такому принципу сегодня работает предприятие.

В случае с ОАЭ речь идет о длительном контракте. Он предусматривает поставки этой техники. Точные объемы и сроки реализации нашей продукции будут известны по итогам прохождения испытаний, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Игорь Летов, генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:
Два тактических автомобиля закончили уже испытания. Они имеют положительные отзывы. Осталось дождаться, когда отзывы перерастут в контракт.

МЗКТ сегодня – это уникальная техника, которая экспортируется на рынки порядка 20 стран мира. Каждый год здесь внедряют новые разработки, при этом сохраняя легендарную базу.

А 15 декабря у главного входа завода торжественно открыли памятник первому конструктору специальных тягачей Борису Шапошнику. Во многом благодаря именно ему у наших машин нет аналогов в мире, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-ОАЭ

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